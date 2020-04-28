عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة وجهود احتواء جائحة كورونا

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مرئي مع داتوك سيري هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا.

وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وداتوك سيري هشام الدين حسين، والشعب الماليزي الصديق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعود على الأمة الإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات.

وتناول سموه ووزير الخارجية الماليزي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين والعمل والتنسيق المشترك في مواجهتها.

كما بحث الجانبان التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والأمن الغذائي والامدادات الطبية وتبادل البيانات العلمية المتعلقة بالحالات المصابة بـ " كورونا " بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة.

وأشار سموه إلى أهمية التعاون القائم والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مؤكدا أن تضافر جهود مختلف دول العالم والتكاتف المجتمعي والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سيقود في نهاية المطاف إلى تجاوز تداعيات هذه الجائحة.

وأكد سموه علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في شتى المجالات والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

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