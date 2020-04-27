الإمارات تعلن شفاء 112 حالة وتسجيل 490 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات أنه تم إجراء 29,984 فحص إضافي جديد، وتسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعًا، وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 10,839 حالة.

كما أعلنت الدكتورة عن شفاء 112 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 2090 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 8667 حالة.

وأعلنت عن وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 82 شخصاً.

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