تشكيل مجلس شباب وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: وام

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تشكيل مجلس شباب موظفي الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن.

وسيعمل مجلس شباب موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على توفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب وتطوير المبادرات والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب في الوزارة والمتعلقة بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين فئة الشباب إلى جانب تمكين مواهبهم وتنميتها وترسيخ القيم التي تتناسب مع أهداف الوزارة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة لمبادرات الشباب حول اختصاص الوزارة.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي " إن الشباب هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات وهم ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع والنهوض بجميع قطاعاته وتشكل طاقاتهم ومواهبهم مصدر قوة ورافدا مهما لعمل الوزارة التي تحرص على تنمية الوعي السياسي لدى الشباب بما يعزز من دورهم الفاعل في خدمة وطنهم".

وأضاف " نسعى من خلال مجلس شباب موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى إشراك فئة الشباب بشكل فاعل في صناعة القرار ضمن الوزارة ليكون لهم دور أساسي وبناء ومهم في مسيرة تطوير عمل الوزارة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

وأشار سعادته إلى أن المجلس يشكل نقلة نوعية في عملية التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم وتطوير مواهبهم الواعدة، داعياً أعضاء مجلس شباب الوزارة إلى بذل الجهد وتوظيف قدراتهم لابتكار آليات ترقى بالعمل وتسهم في تعزيز مسيرة التميز في الأداء.

من جهته أكد سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب أن دعم الشباب وتمكينهم تعد أولوية في دولة الإمارات ومن هذا المنطلق عملنا على التنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لتشكيل مجلس شباب الوزارة الذي سيكون نقطة انطلاق لتطوير تجارب الشباب ومشاركتهم في العملية البرلمانية والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم من أجل ريادة دولة الإمارات في كافة مجالات الحياة.

وقال " إننا سنعمل على إثراء تجربة المجلس وتزويدهم بالخبرات والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي نمتلكها لتفعيل دورهم البناء في استدامة نهضة الإمارات ولتمكين كل الأعضاء فيه من إيصال أصواتهم وآرائهم بفاعليه للمساهمة معاً في خدمة الوطن وبناء مستقبل أفضل للشباب في الدولة.

ويضم المجلس في عضويته الشباب من موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وهم أحمد الشريفي وإبراهيم العبدولي وأحمد الضالعي وإيمان العبدولي وخلود الحمودي ومنى الرئيسي وعلياء العلي وسلامة العامري وعائشة الأبقش.

وحسب قرار تشكيل مجلس الشباب فسيتم خلال الاجتماع الأول التصويت لاختيار رئيس المجلس ونائبه بأغلبية الأعضاء، كما سيضع مجلس شباب الوزارة نظام العمل وفق النظم والإجراءات السارية والمعمول بها في الدولة في حين ستكون مدة العضوية في المجلس سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل كما يجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويته.

كما أنه وحسب قرار تشكيل مجلس شباب موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي فسيقع ضمن اختصاصات المجلس توفير منصة موحدة ومستدامة للانخراط مع صناع القرار في الوزارة والمبادرات التي يقودها الشباب كما سيعمل على تنفيذ المبادرات المعتمدة والمكلف بها من الوزارة، كما سيقوم بإجراء التنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وأية جهة ترغب بتنفيذ فعالية خاصة بالشباب إلى جانب الإشراف على تنظيم فعاليات ومبادرات الشباب وإعداد جدول الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والتنسيق مع المتعاملين الداخليين من موظفين وخارجيين من متعاملي الوزارة والشباب بشكل عام بالإضافة إلى التوعية بأهم اختصاصات الوزارة وأهدافها وبالأخص المبادرات الشبابية.

ويعمل المجلس أيضاً على حصر الاحصائيات والفرص التدريبية والمنح الخاصة والبيانات المتوفرة عن الشباب والتأكيد على تخصيص فئة خاصة بهم في كل استبيانات ودراسات الوزارة، بالإضافة إلى رفع تقارير ومؤشرات قياس الأداء إلى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومن تخوله القيادة العليا في الوزارة بخصوص الفعاليات والمبادرات التي تم تنفيذها و المشاركة في مشاريع الأجندة الوطنية للشباب لمواءمة الجهود واقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بأهداف المجلس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز