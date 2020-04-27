إعادة استئناف نشاط المراكز التجارية والصالونات في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اليوم ،تعميماً لأصحاب مراكز التسوّق والمراكز التجارية ومحلاّت صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بإعادة فتح المراكز والصالونات اعتباراً من اليوم الاثنين ، واتّباع دليل "القواعد الارشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية" الذي يسرد كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا "، وقد تم الإعلان عن الدليل مؤخّراً لضمان الاستعداد والجاهزية المُسبقة للمنشآت واستيعابها للاشتراطات وتطبيقها لها.

وسمحت الدائرة بإعادة فتح المراكز التجارية من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 9 مساء، وأن تمارس مراكز التسوّق المفتوحة والأسواق ومحلاّت البيع بالجملة أنشطتها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في الدليل، وعدم فتح نشاط الترفيه العائلي ودور السينما والصالات الرياضية ونوادي اللياقة البدنية وغرف تغيير الملابس وغرف الصلاة ومناطق لعب الأطفال.

استقبال 30%

ودعت الدائرة أصحاب محلاّت الصالون إلى التقيّد كذلك بالضوابط الواردة في الدليل كالالتزام بإغلاق الصالون خلال برنامج التعقيم الوطني، بالإضافة إلى ضرورة الحجز المُسبق عند استقبال الزبائن، واستقبال 30% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمحل، ومراعاة التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل متعامل، كذلك اقتصار الخدمة على الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط، وعدم تقديمها لكبار السن فوق عمر 60 عاما والأطفال بين 3 سنوات و12 عاما، واستخدام الأدوات لمرة واحدة مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحّية عند استبدالها، وارتداء الموظفين الكمّام واستخدام قفّاز اليد وغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد كل خدمة، والتنظيف والتعقيم والتطهير للأدوات والمقاعد والمحلاّت يومياً وبشكل دوري.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "سيقوم فريق عمل من المفتّشين "فرسان الميدان" بتنفيذ حملات تفتيشية فوراً للوقوف على تطبيق المراكز التجارية ومحلاّت الصالونات للضوابط المنشورة بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع وتفادي عرقلة الجهود في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وفي حال رصد أي حالة عدم التزام سنقوم بتوجيه تنبيه إرشادي، وسيتم تحرير مخالفة بحق المنشأة في حال تكرار التجاوزات، وسيتم إغلاقها في حال تكرار عدم الالتزام.".

ولفت إلى توفّر الدليل باللغتين العربية والانجليزية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وأن بالإمكان التواصل مع مركز الاتصال الحكومي 80070 في حال وجود أي استفسارات.

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