غرامة 10 آلاف درهم مخالفة إقامة التجمّعات في المنازل

المصدر: البيان الإلكتروني

تنتظر المخالفين لعدم الالتزام بمنع أو تقييد التجمّعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعِزَب، غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و5 آلاف درهم لكل مشارك.

وكان النائب العام للدولـة قد أصدر القرار رقم /38/ لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم / 17/ لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمن القرار غرامة قدرها 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات او الاجتماعات او إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب.

ودعت الشرطة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ الحذر، خصوصاً في الفترة الحالية التي تواكب شهر رمضان، واعتياد الكثيرين على التجمّعات في الظروف الاعتيادية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز