مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية برأس الخيمة: تسليم مبنى مدرسي لإجراء الفحوصات الطبية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشفت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، عن تخصيص مبنى مدرسي من مدارس المؤسسة لصالح وزارة الصحة، لتكون بذلك من ضمن أوائل المبادرين والمساهمين في توفير الإمكانيات والاحتياجات التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية وأجراء الفحوصات اللازمة التي تقوم بها الجهات الطبية المتخصصة للمراجعين والمخالطين والحالات المشتبهة بها بهدف توفير العناية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في ظل الظروف السائدة واستجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستباقية للحد من انتشار فيروس كرورنا المستجد، والعمل على توفير وتقديم كافة الخدمات التي تساعد في عملية حصر الوباء وتسريع عمليات الإحاطة الصحية لمختلف الحالات.

وأعلنت سمية حارب، عن أعداد الأفراد والأسر المتعففة المستفيدة من المساعدات الخيرية التي قدمتها المؤسسة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، والتي جاءت على شكل كوبون شرائي استفاد منه 2277 فرداً، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني على شكل حزم غذائية متنوعة لعدد 110 أسر، ضمن مبادرة "خليك في بيتك وميرك علينا" التي اطلقتها المؤسسة بهدف تحقيق مبدئ التضامن والتكافل والتأخي ومد يد العون للمحتاجين والمعوزين من الافراد والأسر من ذوي الدخل المحدود ضمن قوائم وقاعدة بيانات معدة مسبقا وبطريقة تضمن تغطية جميع الفئات المستهدفة.

وأكدت حارب، أن إدارة المؤسسة تبنت خطط وبرامج تهدف إلى تقديم المساعدات الخيرية في المجال التعليمي إلى أسر الطلبة بالدرجة الأولى في المدارس التابعة للمؤسسة والمدارس الخاصة على مستوى إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى تقديم الدعم في التعليم الجامعي من خلال المنح الدراسية التي توفرها إدارة المؤسسة سنويا إلى جانب الخدمات الخيرية المتعددة التي تقدمها ضمن إطار ممنهج وواضح يعزز رؤية ورسالة المؤسسة واستراتيجياتها.

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