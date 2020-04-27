"مقاصب دبي" تهيب متعامليها باستخدام التطبيقات الذكية لشراء المواشي

المصدر: دبي- البيان

تعزيزاً لمبادرة "خلك في البيت" تهيب مقاصب دبي متعامليها الكرام باستخدام التطبيقات الذكية لشراء المواشي، دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، حيث تتوفر خدمة التوصيل للمنازل، وتوجد عدة تطبيقات ذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت اشراف البلدية في المقاصب، مثل: تطبيق "المواشي" وتطبيق "تركي للذبائح" وتطبيق "شباب الفريج".

وتسعى مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي إلى إسعاد المتعاملين من خلال توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، وتمتد ساعات العمل في مقاصب دبي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، والتي تشمل مقصب القصيص ومقصب القوز ومقصب الليسيلي ومقصب حتا.

وحرصاً من بلدية دبي على تعزيز الجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وضمان التزام المقاصب في الإمارة بمختلفالمتطلبات الصحية في مجال التنظيف والتطهير، تم زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق والتركيز على منطقة الاستعلامات ومنطقة تنزيل المواشي وكراسي الانتظار وكراسي وطاولات ركن المطاعم ومنطقة تسليم اللحوم والمصليات والكراسي المتحركة ومقابض الأبواب ودورات المياه وعربات التسوق.

بالإضافة إلى توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في المقاصب، وإجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر لجميع مقاصب دبي وتنفيذ سياسة التباعد وترك مساحات بين القصابين والعمال، وتوفير جميع أدوات الحماية الشخصية للعاملين، الأمر الذي يجسد اهتمام بلدية دبي بضمان سلامة العاملين والمتعاملين في تلك المقاصب وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لهم.

وتشجيعاً للذبح داخل المقاصب والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين، تم تنفيذ حملات توعوية لأفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم.

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