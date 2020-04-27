التوطين تعيد فتح مراكز تسهيل وتوجيه وتدبير وتوافق ابتداء من السبت

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء المراكز التابعة لها والتي تقدم خدماتها للمتعاملين بالعلامات التجارية المسجلة لديها " تسهيل وتوجيه وتدبير وتوافق " استقبال المتعاملين اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 مايو وفق ضوابط ومواعيد محددة، حيث سيتم استقبال المراجعين في المراكز المذكورة بدء من الساعة 9 صباحاً حتى 3 من بعد الظهر باستثناء يوم الجمعة التي تغلق في هذه المراكز.

وأوضحت الوزارة أنه للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين ووفقاً للإجراءات المتبعة لمواجهة مرض كورونا المستجد يجب على المتعاملين الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتأكد من درجة الحرارة قبل الدخول إلى أحد هذه المراكز، وشددت الوزارة على عدم أن اصطحاب المرافقين والأطفال عند زيارة هذه المراكز.

ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ، إضافة إلى الالتزام بتخفيض نسبة المتعاملين بما لا يزيد على 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمركز، وتخفيض أعداد العاملين لديه إلى ما لا يزيد على 30 % ولاسيما في خدمة إسعاد المتعاملين.

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