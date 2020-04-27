852 مسلماً جديداً في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية

المصدر: وام

قال مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن عدد المسلمين الجدد بلغ في الربع الأول من العام الحالي 852 مسلما جديدا.

وأكدت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز أن المركز مازال يقدم خدمة إشهار الإسلام للراغبين باعتناق الدين الإسلامي وأنه تم وضع خطة بديلة لاستمرارية العمل بما يتماشى والإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تجهيز المتطلبات التقنية الضرورية لتقديم الخدمات بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

من جانبها أوضحت هناء عبد الله الجلاف رئيسة قسم رعاية المسلمين الجدد الآلية المتبعة لاستقبال طلبات إشهار الإسلام "عن بعد" بحيث تم التنسيق مع الوحدات التنظيمية كافة بالدائرة من باب سعي المركز المتواصل إلى تطوير وتحسين وتبسيط إجراءات العمل من خلال التواصل عبر التطبيقات المتاحة كالواتساب الهاتف البريد الإلكتروني تطبيق الدائرة.. ويتم استقبال الطلب من مركز الاتصال 800600 وبوابة الخدمات الذكية للدائرة ثم يتم تحويل الطلبات من قبل الموظفين المعنيين لمرشدي المركز كل حسب لغته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز