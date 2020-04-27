"شرطة رأس الخيمة" تعلن إجراءات تنظيمية جديدة في قرية فحص وتسجيل السيارات

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن سلسلة إجراءات تنظيمية داخل قرية اينوك لفحص وتسجيل السيارات بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك من المقرر العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، إن الإجراءات الجديدة تشمل إنجاز المعاملات المرورية عبر بواباتي الدخول 1 , 3 حيث سيتواجد موظف مختص في كل منها فيما سيتم فتح البوابة رقم 2 لفحص المركبات وسيتم توجيه المراجعين لهذه النقاط من قبل موظف الأمن المتواجد في المكان.

وأضاف أن هذه الإجراءات التي تندرج أيضا ضمن الخطوات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشمل إغلاق جميع البوابات الرئيسية في قرية التسجيل وعدم السماح للمراجعين بالدخول من خلالها في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص مكتبي استقبال للفحص بينما ستتم عملية دفع رسوم فحص المركبات وتسليم النتائج عن طريق موظف مختص دون الحاجة لدخول المراجع للداخل حفاظا على السلامة والصحة العامة .

وأشار مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إلى أن المراجع يتوجه بعد الانتهاء من إجراءات المعاملة مباشرة بسيارته إلى مصنع الأرقام لاستلام ملكية ولوحات الأرقام الجديدة ، لافتا إلى أن المعاملات التي سيتم البدء في استقبالها تتضمن فحص وتجديد المركبة وتسجيلها وتحويلها لداخل أو خارج الدولة ونقل ملكية تالف ومقاسات قاعدة المركبة " الشاسيه " لكافة امارات الدولة.

وشدد الحميدي، على ضرورة تقيد جمهور المراجعين بارتداء الكمامات والقفازات للاسهام في منع تفشي فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتقال العدوى وانجاح جهود الدولة في هذا الجانب.

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