المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت قيادات في شرطة دبي أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قررت تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل «صفر» حالات كورونا على مدى يومين، وذلك بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحاً أسوة ببقية أنحاء الإمارة.

وقال اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه تم فتح كافة الشوارع والمناطق التي كانت مقيدة الحركة مع التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن عدد السكان يقارب 75 ألف شخص في المنطقتين اللتين طبق عليهما تقييد الحركة بالكامل أغلبهم من الجنسية الآسيوية، مؤكداً عودة الأسواق والمحلات إلى العمل وفقاً للشروط التي تم الإعلان عنها والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في كافة المرافق داعياً الجمهور إلى توخي الحذر في التعاملات منعا لظهور إصابات جديدة بعد تحقيق إنجاز نوعي بصفر إصابات بفيروس كورونا. وأضاف اللواء الغيثي أن عمل اللجنة مستمر والمتابعة مهمة جداً لاستمرار الأمور بشكل إيجابي ووأد الفيروس، لافتاً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد والخطط المدروسة والمتابعة المستمرة وتعاون الجمهور أسباب نجاح التغلب على الفيروس في المنطقة على الرغم من أنها مكتظة بالسكان وتشهد حركة تجارية كبيرة على مدار اليوم.

وأشاد اللواء الغيثي بجهود هيئة الصحة وإنجاز أكثر من 6000 فحص طبي في منطقتي الراس ونايف في أقل من شهر، وجهود كبيرة لجنود الصفوف الأولى من فرق مركز التحكم والسيطرة، شرطة دبي، الدفاع المدني، إسعاف دبي، بلدية دبي، مؤسسة وطني والتي عملت لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دبي.

وأفاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بأن فرق دبي تمكنت من تنفيذ برنامج وطني ووصلت لصفر حالات في منطقتي نايف والراس في إنجاز جديد بفضل التخطيط الجيد والعمل بروح الفريق وتعاون الجمهور، لافتاً في لقائه مع تليفزيون سما دبي تحمل القاطنين في منطقة دبي المسؤولية بجدارة بفضل التزامهم، وأن دبي تمكنت من احتضان 245 جنسية، وأن دبي يعيش فيها ويقدم إليها ما يقارب من 11 مليون نسمة، وأن عمل كافة الجهات وفرق العمل مستمر لمتابعة الوضع واستمرار عدم ظهور حالات جديدة، مقدماً الشكر للمتطوعين ولوسائل الإعلام لدورها في توعية الجمهور.

ونوه المنصوري بأن جميع السكان عبروا عن شكرهم الكبير للجهات المعنية في دبي على جهودهم، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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