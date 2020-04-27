علي خصيف حارس منتخب الإمارات يتصدّى لـ«كورونا»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كما هو حارس للمرمى يتصدى للأهداف كذلك أصبح علي خصيف يتصدى لكورونا من خلال تطوعه في مركز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا بالفجيرة ..تطوع علي خصيف الحوسني حارس مرمى منتخب الإمارات وحارس نادي الجزيرة في مركز المسح، حيث تواجد بالمركز منذ ساعات الصباح بهمة عالية وعزيمة كبيرة، ورصدت «البيان» خلال زيارة المركز استقبال خصيف للزوار الذين قدموا للفحص من خلال المركبة، ليقوم بمهامه الموكلة إليه بكل حماسة، ليعكس نموذجاً مشرفاً لابن الإمارات الذي تربى على نهج العطاء دون تردد بتقديم يد العون والمساعدة للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تلك القيم العالية جعلت خصيف يشارك كرياضي في ميدان التطوع والواجب الوطني، للوقوف مع خط الدفاع الأول بتقديم المساعدة للآخرين بكل تفانٍ للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووصف خصيف مشاركته بالأمر المشرف وقال: «أعتز بوجودي مع المتطوعين ضمن صفوف خط الدفاع الأول»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مشاعر مليئة بالحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة التي لم تدخر جهداً لتحقيق الرفاه للمواطنين، موضحاً أنه آن الأوان لرد الجميل من خلال مشاركتنا الفاعلة في المجتمع ومبادراته الوطنية في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب وباء كوفيد 19، الذي يتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة الفيروس.

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