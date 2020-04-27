ضرار بالهول: 13 ألف متطوع في «مدينتك تناديك ـ تطوع لدبي»

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي أن عدد المتطوعين في مبادرة مدينتك تناديك – تطوع لدبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر تطبيق يوم لدبي، وتشرف عليه مؤسسة وطني الإمارات وصل قرابة 13 ألف متطوع من مختلف المجالات والتخصصات.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي أن المبادرة تعد وسيلة مهمة لبناء قاعدة تطوعية تخصصية تعمل على مستوى عالٍ من الجاهزية لدعم وتقوية المؤسسات في حالات الطوارئ والأزمات وهو ما يترجم ويجسد قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته والمساهمة في الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها.

وأضاف ضرار بالهول الفلاسي: «إن تقدير القيادة الرشيدة للجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الرسمية والمدنية بالإضافة إلى الأفراد، يعكس مدى حرصها على تثمين العمل الإنساني، وتقديره كما يجب، باعتبارها أساس القيم والثوابت الراسخة في دولة الإمارات، التي تجاوزت بمفاهيم الإنسانية وثقافة التطوع والأعمال النبيلة، الفضاء الإماراتي لتغدو منصة عالمية هدفها نشر هذه القيم وتعزيزها بين مختلف شعوب العالم».

وأردف: بالنظر إلى مبادرة «مدينتك تناديك – تطوع لدبي»، تجد أنها أخذت في مضمونها بعداً عالمياً وحد طاقات الثقافات والجنسيات المختلفة، ووجهها نحو هدف سامٍ، لا يفرق بين مدير أو عامل، فضمت إلى صفوفها مجموعات كبيرة من مواطني ومقيمي دولة الإمارات.

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