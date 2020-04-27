«إعمار»: تحية محمد بن راشد وسام ومسؤولية

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

قال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لـ«إعمار العقارية»: إن إعمار ومجلس إدارتها والعاملين فيها ومساهميها وكل الشركات التابعة لها تقلدوا وساماً رفيعاً بالتحية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى «إعمار» لمساهمتها في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفاء

وأضاف المطروشي أن تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية جديدة على عاتق إعمار في الوقت ذاته تستلزم للوفاء بها بذل المزيد من العطاء والتضحيات في كل الظروف، وهي أهل لهذه المسؤولية. وأكد أن مساهمة إعمار لتجاوز هذا الظرف العصيب ما هي إلا جزءٌ من واجبها تجاه المجتمع، وقال: «نحن فخورون بأن نكون ضمن أوائل المساهمين في مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19)، لما تمثله بالنسبة لنا من التزام أخلاقي في المقام الأول، تجاه مجتمعنا واقتصادنا، ودعماً للجهود الحكومية المبذولة لاحتواء هذا الوباء الذي ألقى بتبعاته السلبية على الجميع». وكانت إعمار العقارية ساهمت بمبلغ 100 مليون درهم لمبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، استشعاراً منها بمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع.

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