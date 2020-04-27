مبادرة لإخلاء 100 سرير في «كليفلاند أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت أمانة للرعاية الصحية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مبادرة لاستقبال المرضى الذين يحتاجون لخدمات رعاية طويلة الأجل من مرافق الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك بهدف المساهمة في إخلاء أكثر من 100 سرير في أقسام العناية المركزة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومرافق الرعاية الحرجة الأخرى في أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها مرافق مبادلة للرعاية الصحية لضمان تمتع إمارة أبوظبي بالطاقة الاستيعابية الكافية والقدرة على توفير خدمات الرعاية للمرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» ممن يعانون من حالات ومضاعفات صحية حرجة.

وأوضح حسن جاسم النويس نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية على المساهمة بدور فعال ودعم جهود أبوظبي في محاربة انتشار فيروس (كوفيد 19) وتقديم أفضل خدمات الرعاية للمصابين ممن يعانون من حالات حرجة إضافة إلى مواصلة تقديم الدعم والرعاية للمرضى الآخرين.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين مرافق مبادلة للرعاية الصحية وحرصها على تسخير مواردها كافة فضلاً عن الروح العالية التي تظهرها الكوادر الطبية والتمريضية وتفانيها في تقديم خدمات رعاية عالمية المستوى لجميع المرضى كان لها بالغ الأثر في دعم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في هذا الوقت الحرج.

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