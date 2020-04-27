خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور جون بومبي جوزيف ماغوفولي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الدكتور جون ماغوفولي.

‎وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى قاسم مجاليوا رئيس مجلس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة.

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