«أبوظبي الحكومية» تُطلق برنامجاً لإدارة المخاطر في المؤسسات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص الجديد «إدارة المخاطر في المؤسسات»، والذي صممته الأكاديمية بهدف تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق التميز في وظائفهم الحالية والتكيف مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل.

ويدعم هذا البرنامج استراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل. وقالت علياء عبدالله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «يُبرهن برنامج (إدارة المخاطر في المؤسسات) على استعدادنا لدعم كافة موظفي الحكومة بالإمارة للتكيف مع بيئة العمل دائمة التغير، حيث سنزود الموظفين الحكوميين بالمهارات الأساسية لإدارة وتحليل المخاطر والتخطيط الاستراتيجي بحيث يكونوا جاهزين للتعامل بكفاءة مع السيناريوهات المُحتملة.

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