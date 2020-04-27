سفارتنا في كولومبيا تتبرع بجزء من رواتب موظفيها لمتضرري «كورونا»

المصدر: أبوظبي ـ وام

بادر الموظفون الدبلوماسيون والمحليون بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الكولومبية «بوغوتا» إلى التبرع بعدد من السلال الغذائية المتكاملة التي تشمل الاحتياجات الأساسية للأسر لإعداد نحو 15 ألف وجبة يستفيد منها قرابة 2000 مواطن كولومبي.

وأشرف سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا على مبادرة «الإمارات معكم«والتي تبرع من خلالها أفراد البعثة بجزء من رواتبهم لمواطنين في المناطق الكولومبية الأشد حاجة والمتضررين من أزمة كورونا المستجد. وأشار إلى أن هذا التبرع يهدف إلى ترسيخ روح التعاون والتعاضد بين الشعوب لعبور هذه الأزمة العالمية ويعكس أصالة وكرم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة . وعبرت ماريا خوليانا رويس السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا عن خالص امتنانها وشكرها لحكومة وشعب الإمارات.

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