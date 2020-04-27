محمد بن راشد: مكسبنا الحقيقي في الأزمة قيمنا الإنسانية النبيلة

المصدر: دبي ــ البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن مكسبنا الحقيقي في أزمة «كورونا» الحالية هو قيمنا الإنسانية النبيلة، موجهاً سموه التحية لمن ساهم إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفي مساكن العمال.

وقال سموه على «تويتر»: «كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال، بنك دبي الإسلامي، وشركة إعمار، وجمعية بيت الخير، ودار البر، ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية، و12 ألف متطوع، وغيرهم الكثير، مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الإنسانية النبيلة».

وشهدت المبادرات الوطنية الإنسانية الكبرى التي تم إطلاقها بتوجيهات سموه، مساهمات كبيرة من المؤسسات الوطنية، لدعم المتضررين والعمال خلال هذه الأزمة، في تكاتف مجتمعي ليس غريباً على مجتمع الإمارات، وقدمت المؤسسات الوطنية والإنسانية والجمعيات الخيرية مساهمات بالملايين لمبادرة 10 ملايين وجبة، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، وكذلك لصندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

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ـــ محمد بن راشد: مكسبنا الحقيقي في أزمة «كورونا» هو قيمنا الإنسانية النبيلة

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