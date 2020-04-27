«الإمارات للملكية الفكرية» تدعو إلى مواصلة الإبداع

المصدر: دبي - شيرين فاروق

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم في السادس والعشرين من أبريل كل عام، دعا الدكتور عبدالقدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية إلى التفاؤل والتحلي بالروح الإيجابية وعدم الاستسلام للظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم أجمع، وإلى مواصلة الابتكار والإبداع والعمل من أجل بناء مستقبل أخضر مشرق لعالم يعمه السلام ويتمتع أهله بالصحة والسلامة، مضيفاً أن محاربة الكورونا ليست أمراً مستحيلاً في ظل التعاون الدولي لمكافحته.

وذكر الدكتور العبيدلي أن قرار احتفال جمعية الإمارات للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام دون تنظيم أية أنشطة مباشرة مع الجمهور يأتي تماشياً مع توجهات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي أصدرت نشرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 أبريل من كل عام تحت شعار«لنبتكر من أجل مستقبل أخضر»، ذكرت فيها أنه في ضوء جائحة «كورونا»، والحاجة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لن تنظم الويبو أية تظاهرات مادية، وتشجّع الأوساط المعنية باليوم العالمي للملكية الفكرية على تحويل الاحتفالات إلى القنوات الافتراضية، وبالنظر إلى العدد الكبير لتظاهرات اليوم العالمي، مشيراً إلى أن الحملة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020 وضعت الابتكار- وحقوق الملكية الفكرية التي تدعمه - في قلب الجهود المبذولة لتشكيل مستقبل أخضر.

وأكد الدكتور العبيدلي أن الإمارات تبنت مشاريع من أجل مستقبل أخضر كمشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع مدينة مصدر في أبوظبي ووضع مواصفات المباني الخضراء الإلزامية في دبي وأبوظبي إلى جانب مشاريع استخلاص الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة .

">