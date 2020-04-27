70.8 مليوناً مساعدات لجنة الأسر المتعففة للمعسرين في 5 سنوات

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

كشف علي العاصي رئيس لجنة الأسرة المتعففة التابعة لجمعية دار البر لـ«البيان» أن اللجنة قدمت خلال الـ5 سنوات الماضية 70 مليوناً و831 ألف درهم مساعدات خيرية للأسر المتعففة، منها 11 مليوناً و957 ألف درهم في 2019، و13 مليوناً و872 ألف درهم في 2018، و20 مليوناً و377 ألف درهم في 2017، كما استفاد من المساعدات الخيرية في الفترة ذاتها 27 ألفاً و345 شخصاً، منهم 3 آلاف و498 شخصاً في 2019، و5 آلاف و529 شخصاً في 2018، و4 آلاف و531 في 2017، مبيناً أن اللجنة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في ربط الأسر المتعففة بالداعمين لعمل الخير وفق بيانات موثقة يتم دراستها على أكمل وجه، كما أنها ستواصل عملها في تفعيل العمل الخيري في مناطق الدولة كافة بالتعاون مع فعاليات المجتمع المختلفة.

مبادرات

وقال العاصي: إن عدد الطلبة المستفيدين من المساعدات بلغ 13 ألفاً و103 طلبة، كما استفاد منها 26 نزيلاً بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و347 ألف درهم، كما أطلقت 56 مبادرة إنسانية تنموية خلال الـ5 أعوام الماضية، منها ثماني مبادرات في العام 2019 أبرزها مبادرة «فلنتشارك في العطاء» ومبادرة الكوبونات الغذائية بقيمة 153 ألفاً و600 درهم و«كسوة العيد» استفاد منها 207 أسر بقيمة 102 ألف و500 درهم، إضافة إلى مبادرة «إطعام الطعام للعمال» والتي استفاد منها 500 عامل، ومبادرات أخرى خلال الأعوام الماضية، منها مبادرة بالتعاون مع مجلس أم القيوين للشباب، هي مبادرة إطعام الطعام، بتوفير وجبات غذائية في صندوق، أطلق عليه «صندوق الخير» .

خلال توزيع المساعدات في أم القيوين | من المصدر

مشاريع

ولفت إلى أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع الخيرية والإنسانية والمجتمعية، التي نفذتها «الأسر المتعففة»، خلال الـ3 أعوام الماضية، منها مبادرة فرحة طفل والتي تم خلالها الاحتفاء بـ70 طفلاً و35 أماً و15 سيدة، وهي مبادرة إنسانية دشنتها اللجنة بأم القيوين في «خيمة المبادرات»، واحتضنت خلالها العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية والمجتمعية الفاعلة والمتنوعة للجنة، وتخدم شريحة واسعة، منهم الأيتام وأصحاب الهمم والعمال والأسر المتعففة وخلافهم، كما تم إطلاق مبادرة إطعام الطعام والتي استفاد منها 500 عامل بالإمارة بمناسبة يوم العمال، ومبادرة المير الرمضاني والتي استفاد منها ألف و200 أسرة بأم القيوين وألف و500 برأس الخيمة و500 أسرة من عجمان بالتعاون مع مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي و500 أسرة في خورفكان، إضافة إلى «مبادرة المليون لإسعاد المتعاملين»، تكفلت عبرها اللجنة بسداد الالتزامات البنكية المستحقة على 28 أسرة محتاجة، بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و921 ألفاً و904 دراهم، ومبادرة التعليم والتي استفاد منها 148 طالباً وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية والجامعية بقيمة مليون و307 آلاف و462 درهماً، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى التي تم إطلاقها.

حرص

وأوضح العاصي أن اللجنة تستقبل كافة الحالات لديها إلكترونياً، كما أن الحالات الجديدة خصص لها أيام الأحد من كل أسبوع للنساء، والاثنين للرجال والثلاثاء إلى المواطنين العاملين بالدوائر المحلية في أم القيوين من أصحاب الدخول المتوسطة، كما أن اللجنة سوف تواصل عملها في تفعيل العمل الخيري في كافة مناطق الدولة بالتعاون مع فعاليات المجتمع المختلفة، مبيناً أن أبرز المساعدات التي قدمت خلال عام التسامح 2019 المساعدات التعليمية والتي استفاد منها 404، بقيمة 3 ملايين و320 ألفاً و557 درهماً، والطبية والتي استفاد منها 94 بقيمة 678 ألفاً و996 درهماً والمساعدات المقطوعة واستفاد منها 721 بقيمة 3 ملايين و628 ألفاً و216 درهماً، ومساعدات أصحاب الهمم استفاد منها 13 شخصاً بقيمة 93 ألف درهم والمساعدات الإلكترونية استفاد منها 43 شخصاً بقيمة 456 ألفاً و863 درهماً، إضافة مشروع الريم الرمضاني والذي استفاد منه ألف و200 شخص بقيمة مليون درهم.

">