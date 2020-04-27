المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، مشروع استزراع الشعاب المرجانية في محمية جزيرة صير بونعير، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة للتوعية بالبيئة البحرية والساحلية، والتصدي لظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، التي تحدث بسبب تغيرات في الظروف البيئية، كارتفاع درجة حرارة مياه البحر، ما يؤدي إلى نفوق الطحالب الملونة الموجودة داخل أنسجة الشعاب المرجانية إلى تحوّل الشعاب المرجانية للون الأبيض.

يتضمن مشروع الاستزراع تركيب عدد من الأقفاص شبه الثابتة مدعمة بالعديد من الأحبال، ويتم بعدها إدراج أجزاء الشعاب المرجانية على مسافات من 5 إلى 10 سم عن طريق التواء الحبل مؤقتاً، مع تحريك الأجزاء في الفتحات والسماح للالتواءات بتثبيتها مرة أخرى.

وأشارت هنا سيف السويدي، رئيس البيئة والمحميات الطبيعية إلى أن الهيئة بذلت الكثير من الجهود الضخمة في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية والتصدي لظاهرة الابيضاض، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الكائنات الحية البحرية على مستوى العالم في العامين 2016 و2017، الذي جاد نتيجة تغير المناخ بصفة رئيسية، الذي تعتبره الجهات العلمية البيئية المهدد الأكبر للشعاب المرجانية في وقتنا الحالي ومستقبلاً.

وتتضمن النتائج المتوقعة من المشروع الوصول إلى معدل الإبقاء 94% من الشعاب المستزرعة، والتوسع في الاستزراع ليشمل 40 نوعاً من الشعاب المرجانية الأخرى الموجودة بالجزيرة مع التركيز على تلك النادرة المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وبدء تثبيت المرجان لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.

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