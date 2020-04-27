بلدية العين تزيل المصليات العشوائية

المصدر: العين ـ داوود محمد

أزالت إدارة الرقابة ببلدية العين المصليات العشوائية، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات بمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى إغلاق المنطقة الصناعية خلال فترة حظر التجول، وبدء أعمال برنامج التعقيم الوطني، علاوة على تسيير دوريات بمكبرات الصوت، وتنظيم حملات توعوية للجمهور، بحظر التجمهر في الأماكن العامة، وخاصة المماشي في منطقه عشارج، وشارع خالد بن الوليد في منطقة المريجب، ومحيط منطقة ستاد هزاع بن زايد، وفي منطقة السوق والشبرة ومنطقة الصناعية.

وتنظيم عمليات الدخول إلى مراكز التسوق، وتوزيع الكمامات على الأشخاص قبل دخولهم.وكثفت البلدية، ممثلة بقطاع وسط المدينة، الإجراءات الاحترازية والوقائية، نظراً للظروف الراهنة، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق مع إدارة الصحة العامة والدوائر المعنية، وذلك للعمل على مراقبة أسواق الخضار والفواكه والأسماك، من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. إلى جانب الرقابة على الأسعار، والرصد اليومي للمحلات التجارية، وإلزامها بوضع تسعيرة للمواد.

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