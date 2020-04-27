882 ألف معاملة رقمية لـ«طرق دبي» في الربع الأول من 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد معاملاتها المُنجزة، عبر تطبيقاتها الذكية، بلغ 882 ألفاً و428 معاملة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي وصل عدد المعاملات فيها إلى 638 ألفاً و709 معاملات، بواقع معدل ارتفاع بلغ قرابة 38%.

وذكرت الهيئة: «إن زيادة معدل استخدام وإقبال المتعاملين على القنوات الرقمية يعكس النجاح في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ويوضح مدى حرصها على توفير خدماتها للجمهور، وتوفير الوقت والجهد اللازم لإنجاز المعاملة، ما يسهم في زيادة نسبة إسعاد المتعاملين، حيث بلغ إجمالي معاملات الربع الأول من العام الجاري 882 ألفاً و428 معاملة، بواقع 164 ألفاً و756 لتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، و9891 معاملة لتطبيق دبي درايف، و1478 معاملة لتطبيق المواصلات العامة، و96 ألفاً و762 معاملة على أجهزة الخدمة الذاتية، و609 آلاف و541 معاملة على الموقع الإلكتروني مقارنة بـ 638 ألفاً و709 معاملات عن الربع الأول للعام الماضي 2019، بواقع 114 ألفاً و380 معاملة لتطبيق هيئة الطرق والمواصلات، و9,064 لتطبيق دبي درايف، 9,625 ألف معاملة لتطبيق المواصلات العامة، و87 ألفاً و392 معاملة على أجهزة الخدمة الذاتية».

وأوضحت الهيئة أن الإقبال الشديد من قبل المتعاملين على المتحدث الآلي «محبوب» المتوفر على موقع الهيئة وتطبيق الهيئة ومنصة الـ«واتسآب» أسهم في تقليل الضغط على مركز اتصال الهيئة، حيث تقدر عدد المحادثات المنجزة خلال الربع الأول من العام الحالي بـ 102177 محادثة مقارنة بـ 50639 محادثة، خلال عام 2019 بزيادة بلغت 101%.

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