«سقيا الإمارات» تناقش سُبل توزيع المياه خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الثالث لعام 2020 بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وترأس الاجتماع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، ومبادرات المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك 2020، ومن بينها مناقشة التعاون مع «ماي دبي» وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية لتوزيع المياه خلال الشهر الفضيل، مع مراعاة جميع إجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»، بما يدعم الجهود الوطنية للتصدي للوباء.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير مواصلة مؤسسة «سقيا الإمارات» أداء دورها على أكمل وجه بوصفها رافداً مهماً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني، انطلاقاً من القيم والمبادئ السامية التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات.

التزام

وأضاف معاليه: «تكثف «سقيا الإمارات» جهودها مع حلول شهر رمضان المبارك، وتلتزم العمل بروح الفريق الواحد لحشد الهمم وتسخير كافة الموارد والإمكانات لدعم الملتزمين بتعليمات السلامة والتباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت، لنتجاوز معاً هذه الظروف المؤقتة بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع مؤسسات وأفراد المجتمع. وتحرص المؤسسة على التعامل بجدية تامة ووفق معايير صارمة للمحافظة على صحة موظفيها والمتطوعين وكافة المعنيين، في سبيل الحفاظ على الإنسان، انسجاماً مع كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحن على استعداد لبذل كل ما نملك من موارد وإمكانات في سبيل الحفاظ على أغلى ثروة لدينا الإنسان». ونتعهد بالسير على النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للتخفيف من معاناة الإنسان أينما كان من دون النظر إلى عرقه أو جنسه أو لونه أو دينه.

حضور

حضر الاجتماع أعضاء المجلس كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ وسلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ والدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبدالله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

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