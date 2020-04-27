إنجاز مشروع طرق داخلية بـ«الراشدية 3» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع طرق داخلية في منطقة الراشدية 3، ومواقف مركبات، وذلك ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية في الإمارة، وبلغ طول الطريق 250 متراً، وشمل المشروع أعمال الأرصفة والمواقف، ويخدم المنطقة التجارية والسكنية، وبلغت نسبة إنجاز مشروع جسر الراشدية الجديد 35%، ويجري العمل في المشروع على قدم وساق.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط استمرارية العمل في المشاريع العمرانية ولا سيما مشاريع البنية التحتية، حيث لم يتأثر سير عمل المشاريع بالأزمة العالمية.

ولفت إلى أن سير العمل في مشروع تطوير جسر الراشدية قائم، حيث من المقرر إنشاء 3 جسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبدالله بن عبود، وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية، وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات، مع تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة. وبلغت كلفة المشروع 95 مليون درهم، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 35%، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

وأكد المهيري أن الدائرة تعمل بشكل مستمر لضمان سير العمل بكفاءة عالية وإنجاز كل المشاريع، لافتاً إلى أن منظومة الدائرة المتطورة والمتكاملة وتقنياتها الحديثة أسهمت في إنجاح العمل بسهولة وتأمين صحة وسلامة العاملين في المشاريع، حيث جرى إلزام الشركات المنفذة بتطبيق الإجراءات الوقائية.

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