برامج «إسلامية الشارقة» على المنصات الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مجموعة من البرامج والفعاليات الدعوية المتنوعة، التي تتناسب مع مكانة شهر رمضان، وتلبي حاجة كافة شرائح المجتمع من المعرفة، بما يسهم في توعيتهم إيمانياً خلال الشهر الفضيل. واستكمالاً لجهود الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، نحو تحقيق التباعد الاجتماعي، واستخدام كافة المنصات والتطبيقات الذكية، قامت دائرة الشؤون الإسلامية، بتوظيف منصاتها الذكية في جميع برامجها الرمضانية، من المحاضرات ودروس المساجد والأسئلة الشرعية، والإصدارات والمقاطع الدعوية والتوعوية.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنها باشرت برامجها التوعوية قبل دخول شهر رمضان المبارك، بتقديم دورات شرعية «عن بُعد»، باستخدام منصة برنامج زوم، وخاصية البث المباشر في تطبيق الإنستغرام، حيث تمحورت هذه الدورات، حول كيفية استقبال شهر رمضان والاستعداد له، وبيان فضائله وأحكامه، وذلك لعامة الجمهور وللنساء. وتزامناً مع بدء شهر رمضان، قامت الدائرة بتفعيل البث المرئي الحي، عبر حسابها في منصة الإنستغرام، للمحاضرات اليومية، والخواطر الرمضانية.

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