مصرف أبوظبي الإسلامي يسهم بمليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن مساهمته بمبلغ مليون درهم، بواقع 125 ألف وجبة غذائية لصالح حملة «10 ملايين وجبة»، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد 19)، لدعم الفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة، ومساندة الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي وباء «كورونا» المستجد.

وتلقت الحملة، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الدولة، والتي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، آلاف التبرعات النقدية والعينية من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال والأفراد، من أجل توفير وجبات الطعام والطرود الغذائية والتموينية، ومد يد العون والمساندة للمحتاجين والمتعففين والشرائح الأقل دخلاً في مختلف أنحاء الدولة.

قيم الخير

وقال محمد الفهيم نائب رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية: إن حملة 10 ملايين وجبة تعكس قيم الخير والعطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات خصوصاً، بعد أن حققت حراكاً خيرياً شاملاً على مستوى القطاعات وفئات المجتمع المختلفة، واستقطبت مساهمات كبيرة عبر قنواتها العديدة، بالإضافة إلى التفاعل الجماهيري الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أن مساهمة المصرف تأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بتبني قيم التكافل والتسامح والتعاضد والإخاء الإنساني، التي حث عليها وغرسها الآباء المؤسسون، ورسختها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في المنظومة المؤسسية للدولة وفئات المجتمع كافة.

وأثنى الفهيم على جهود سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ودورها الإنساني الرائد في إطلاق هذه الحملات، وغيرها من الحملات الخيرية لتشكل المنصة الموحدة والمتكاملة التي تساعد المؤسسات الحريصة على تأدية واجبها من المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع وتوجيه جهودها مجتمعة في المسار الصحيح، الذي يضمن تضافر مساعيها لتحقيق مساهمات فاعلة ذات أثر ملموس على المجتمع.

أنشطة مجتمعية

وتندرج مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي في حملة 10 ملايين وجبة، في إطار مساهماته المجتمعية المتنوعة على مدار العام في أنشطة ومبادرات وبرامج هادفة لتمكين المجتمع في مجال العمل الخيري والإنساني، وتمكين المواهب وتطوير الذات والتدريب، ودعم التعليم.

وتتيح حملة 10 ملايين وجبة قنوات عدة للتبرع النقدي، وهي تشمل الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، وإرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة في الموقع، بالإضافة إلى إمكانية التحويل المصرفي المباشر للحساب الخاص بالحملة في مصرف دبي الإسلامي على الرقم (AE430240001580857000001). وللتبرعات العينية، يمكن للراغبين تقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية، من خلال التواصل مباشرة مع فريق الحملة عبر الرقم المجاني (8004006).

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