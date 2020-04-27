تعاون بين «تنمية المجتمع» والمنشآت الأهلية ودور العبادة في دبي لتوفير 500 ألف وجبة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبالتعاون مع المنشآت الأهلية المرخصة ودور العبادة، تكفلها بتوفير 500 ألف وجبة تعادل قيمتها أربعة ملايين درهم لصالح حملة «10 ملايين وجبة»، الأكبر من نوعها على المستوى الوطني، والهادفة لتوفير وجبات الطعام والمواد والطرود الغذائية والتموينية للمحتاجين والأسر المتعففة والمتضررين من تداعيات وباء «كورونا» المستجد.

وتعمل الحملة التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19»، لمساعدة الفقراء والمحتاجين ودعمهم غذائياً ومواجهة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن وباء «كوفيد 19» على الفئات الهشة في المجتمع.

جهود

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن حملة 10 ملايين وجبة تمثل استجابة عملية نوعية لاحتياجات الفئات الأقل دخلاً والأشد حاجة إلى الدعم والمساندة، من خلال توحيدها للجهود الخيرية والإنسانية على مستوى الدولة، وتجسد رسالة الإمارات للعالم أننا في الإمارات عائلة واحدة ندعم بعضنا البعض.

وتابع: تزامنها مع شهر رمضان المبارك شهر الخير والعطاء يجعل من أثرها الإيجابي أكثر فاعلية بسبب مشاركة الجميع من الأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود الحملة وتحقيق أهدافها التي تبعث الأمل والطمأنينة في نفوس المحتاجين والأسر المتعففة ممن تصلهم الحملة أينما كانوا داخل الدولة.

وأضاف: هيئة تنمية المجتمع حريصة على التعاون مع كافة المبادرات الإنسانية الهادفة، وخاصة التي تستلهم الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستند إلى القيم العليا التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها التعاون والتكاتف والتعاضد والأخوة الإنسانية دون تمييز بين عرق أو لون أو دين.

وأشار إلى أن الحملات الخيرية التي تطلقها سمو الشيخة هند بنت مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، تمثّل مبادرات ملهمة في مجال العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، لأنها تقوم على منهج علمي يعتمد جمع البيانات ودراسة الحالات بالتفصيل ورسم خرائط لوجستية ووضع آليات متكاملة للوصول إلى كل محتاج وكفاية احتياجاته الأساسية من مخصصات تلك الحملات ومساهمات الداعمين له.

وبين جلفار أن الهيئة تنظم خلال شهر رمضان من كل عام مبادرة «يستاهلون» التي تتماشى مع روح وأهداف حملة «10 ملايين وجبة»، وتعتزم الهيئة توفير 500 ألف وجبة هذا العام بالتعاون مع المنشآت الأهلية المرخصة لديها والجهات المساهمة، والتي تحرص على الدوام على المساهمة في دعم فئة العمال خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم توزيع الوجبات بالتعاون مع الجهات المعنية والمتطوعين بما يضمن المعايير الصحية وسلامة أفراد المجتمع.

مبادرات

وتندرج مساهمة هيئة تنمية المجتمع في حملة «10 ملايين وجبة» ضمن برامجها ومبادراتها التنموية المتعددة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها على كل المستويات منذ تأسيسها عام العام 2008، من موقعها كهيئة مسؤولة عن تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية، والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وغيرها من المهام التي تتعاون فيها وعبر برامجها وخدماتها مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الغايات الرئيسية لقطاع التنمية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك.

مساهمات

وتتيح حملة «10 ملايين وجبة» للأفراد والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص المساهمة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae لحملة 10 ملايين وجبة، أو عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم التبرع من خلالها بشراء عدد معين من وجبات الطعام، على الأرقام المخصصة المبينة على الموقع، أو عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي، وهو: (AE430240001580857000001)، أو بتقديم مساهمات عينية من خلال التبرع بمواد غذائية وطرود تموينية، بالتواصل مع فريق «حملة 10 ملايين وجبة» على الرقم المجاني (8004006).

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