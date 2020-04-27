2 طن مواد غذائية تبرعاً لـ «خيرية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

قدم مجمع الزاهية، أحد المشاريع المشتركة بين «الشارقة لإدارة الأصول» و«ماجد الفطيم العقارية»، تبرعاً عينياً بقيمة 2 طن من المواد الغذائية الأساسية لجمعية الشارقة الخيرية، وذلك لتوزيعها على الأسر والحالات المسجلة بكشوف الجمعية، ممن تأثرت أوضاعهم المعيشية، جراء الظرف الحالي، المتمثل في جائحة «كورونا»، وما ترتب عنها من إجراءات احترازية، تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة، لضمان سلامة المجتمع، حيث تقوم الجمعية بتنفيذ حملة مكبرة، تستهدف أكثر من 60 ألف مستفيد، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والمتبرعين، لتوفير طرود غذائية، وتوزيعها على تلك الأسر في بيوتها، تحت شعار «خليك في البيت وميرك علينا»، تماشياً مع توجهات الدولة ومبادرتها «خلك بالبيت».

وتوجه عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، بالشكر الجزيل، إلى مجمع الزاهية، على ما قدموه من دعم مباشر، تمثل في توفير المواد الغذائية، وتوزيعها على الأسر المستحقة في بيوتهم، مشيراً إلى أن «الجمعية تستهدف شريحة ضخمة من المحتاجين، ممن تأثرت أحوالهم المعيشية، ونحن نعول في نجاح هذه الحملة، على الدعم المقدم من قبل كافة المحسنين، سواء أفراد ومؤسسات".

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