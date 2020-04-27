"منصة ابتكر" ترصد أبرز المبادرات الإماراتية والعالمية في مواجهة كورونا

المصدر: وام

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مبادرة لرصد أبرز الحلول والممارسات الإماراتية والعالمية المبتكرة للوقاية من تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، عبر منصة "ابتكر" المتخصصة، بما يسهم في تشكيل قاعدة بيانات معرفية متجددة وأداة داعمة للحكومات العربية لتمكينها من الاستفادة من التجارب العالمية وتطوير ممارسات جديدة تلبي تطلعات أفراد المجتمع.

وتهدف المبادرة التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "ابتكر" /

https://ibtekr.org//، إلى تجسيد أهداف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في ترسيخ ثقافة الابتكار في العالم العربي، وإعداد جيل مبتكر متمكن يسهم في إيجاد الحلول الجديدة لمواجهة تحديات الغد.

وتسعى "ابتكر" لتكون المصدر المعرفي الإلكتروني الأول لأفضل مبادرات الابتكار والممارسات والسياسات العالمية لتستفيد منها الحكومات العربية، والاطلاع على أحدث وسائل التكنولوجيا، والممارسات غير التقليدية لوضع الأفكار المبتكرة، وتعزيز الوعي وبناء القدرات في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال استعراض التجارب والخبرات الإماراتية، بما يضمن ترسيخ ثقافة التغيير المستدام.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.. أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز تبني ثقافة الابتكار وتحفيز عمليات التغيير الذي يدعم الجاهزية المستقبلية من خلال إطلاق قاعدة بيانات حيّة يتم تحديثها باستمرار لمشاركة التجارب المبتكرة التي طوّرتها الحكومات في مواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد، وتمكين الحكومات العربية من الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال بما يسهم في ترسيخ التعاون الدولي ، وتعزيز منظومة العمل الحكومي في مواجهة التحديات المختلفة.

وقالت إن منصة "ابتكر" تقدم مجموعة من أفضل الممارسات والسياسات العالمية، والتجارب والخبرات الإماراتية المبتكرة، وأحدث الوسائل التكنولوجية التي تبنتها الحكومات للتكيف مع التغيرات الحالية، وتسريع التحول التكنولوجي لخدمة أفراد المجتمع، وتوفير معلومات متكاملة يمكن الحصول عليها في أي وقت وتمكين الحكومات من تعزيز منظومة العمل الصحي والنهوض بالاقتصاد.

وترصد "ابتكر" أحدث الممارسات الحكومية والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات وحكومات العالم لتشكّل أداة داعمة للعمل الحكومي العربي وتمكن الدول من مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس "كورونا المستجد" على أفراد المجتمع، وتعزيز دور الابتكار في تخفيف التداعيات وإيجاد حلول جديدة لتتمكن الحكومات من تطويرها بما يتناسب مع خططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.

وتستعرض "ابتكر" أهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمواجهة تداعيات انتشار "كوفيد-19" وأفضل الممارسات المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية، وتعرف بالآليات التي تبنتها الحكومات في مواجهة تداعيات الفيروس على الاقتصاد، وتوظيف البيانات في البحث والتحليل ووضع خطط فعالة لإدارة الأزمات.

كما تستعرض المبادرة أحدث الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المتقدمة، التي تضمن المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع، بما فيها خدمات الفحص المبتكرة ومجالات إدارة الأزمات والاتصال المجتمعي والبحث والتطوير، وتقديم الخدمات، واستمرارية الأعمال.

يذكر أن منصة "ابتكر" هي المنصة الأولى من نوعها باللغة العربية المتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، الهادفة لنشر منهجية الابتكار الحكومي الإماراتية وتعميمها على مستوى العالم العربي وترسيخ هذه الثقافة، وجعل المعرفة والتعلم المستمر محوراً أساسياً في عمل الحكومات والاستثمار في قدرات الأفراد، بما يدعم جهود بناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل.

وتعكس منصة "ابتكر" التزام حكومة الإمارات بالاستثمار في الإنسان وتعزيز قدراته وتحفيز طاقاته، ليطور ويبتكر ويسهم في تأسيس نماذج العمل الفاعلة والحلول الكفيلة بمواجهة تحديات الغد.

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