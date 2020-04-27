شرطة أبوظبي تُفاجئ سائحة إيطالية بإعادة هاتفها المفقود

المصدر: أبوظبي - البيان

أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سائحة إيطالية بعدما تسلمت في موطنها هاتفها الذي كانت قد فقدته خلال زيارتها مؤخراً لأبوظبي.

وأعربت السائحة عن سعادتها بعودة هاتفها المفقود في فيديو أرسلته إلى قسم الشرطة السياحية بقطاع الأمن الجنائي، وأشادت بجهود الشرطة في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع. وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإسعاد المجتمع من زوار وسياح، تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

وذكر العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية «أن السائحة كانت قد تقدمت ببلاغ للشرطة عن تفاصيل فقدانها لهاتفها النقال، ثم غادرت الدولة إلى موطنها الأم».

وباشر قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات بالتحقيق في البلاغ، وخلال فترة قصيرة تم العثور على الهاتف المفقود في قسم أمانات أحد المراكز التجارية بعد أن عثرت عليه سيدة في مركبة أجرة استخدمت من قبل السائحة.

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