«الإمارات لعلوم الاستمطار» يبدأ حملة تعريفية دولية عن بُعد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن بدء حملة تعريفية دولية عبر تقنية الاتصال المرئي، تشمل عدداً من الجامعات والمراكز البحثية وسفارات الدولة بهدف تعزيز أطر التعاون بين البرنامج والمعنيين بالبحث والتطوير في تلك الجهات، وذلك في إطار الاستعداد لفتح باب استقبال المشاريع البحثية ضمن الدورة الرابعة من البرنامج المقرر مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «تأتي الحملة انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالمياً وتعكس حرص برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على العمل مع شركاء فاعلين وملتزمين تجاه هذا التحدي الكبير».

وأضاف: «يسهم تواصل وفد البرنامج، عبر تسخير تكنولوجيا التواصل الحديثة في ظل الظروف الحالية، مع المعنيين بمواضيع البحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية وسفارات الدولة في تعزيز شبكة علاقاتنا الدولية بما يمكننا من القيام بدور أكبر في تأمين حلول مبتكرة للتحديات العالمية المتنامية في مجال تحقيق الأمن المائي والاستدامة المائية عبر تطبيق عمليات الاستمطار القائمة على أسس علمية وبحثية مبتكرة، حيث يواصل المركز الوطني للأرصاد في هذا الإطار توفير كل الدعم التقني والفني أمام الباحثين الحاصلين على منحة البرنامج الحاليين والمستقبليين لتعزيز وتطوير عمليات استمطار السحب بما يعود بالفائدة على الأجيال القادمة في مواجهة خطر شُح المياه».

وسيتم خلال الحملة التعريف ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والمشاريع الـ 9 الحاصلة على منحته، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والعمل المشترك لتشجيع العلماء والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية والجهات الأكاديمية والبحثية في الدول المشمولة على تقديم مقترحات مشاريعهم البحثية في مجال علوم الاستمطار، حيث سيقوم البرنامج في شهر يونيو القادم بالإعلان عن المجالات البحثية التخصصية الجديدة التي يتعين على المشاريع المتقدمة لمنحة البرنامج تغطيتها بما يتماشى مع توجهه وأهدافه المستقبلية.

ومن جانبها أكدت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «إن البرنامج حرص منذ إطلاقه على توسعة آفاق تطبيقاته ومحاوره، والتي غطت خلال دوراته السابقة عدداً من الحقول العلمية البحثية».وقالت المزروعي: «نسعى في البرنامج دوماً للعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات البحثية والأكاديمية المختصة في مجال علوم الاستمطار وتعديل الطقس محلياً ودولياً».

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