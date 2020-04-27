«الموارد البشرية والتوطين» تحدد 12 التزاماً على المساكن العمالية التقيّد بها

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 12 التزاماً، يجب على منشأة المساكن العمالية الالتزام بتنفيذها، لضمان سلامة العمال القاطنين فيها، في ظل الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة في سبيل الحد من فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الوزارة في فيديو تسجيلي نشرته، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، إلى أنها شكلت، بالتعاون مع وزارتي الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وممثلي البلديات المحلية، فرق تفتيش ميدانية، أوكلت إليها مهام التفتيش على المنشآت السكنية الخاصة بالعمالة، والتأكد من التزامها بكافة المعايير والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

ونوهت بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكنات العمالية، تشتمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ تلك المنشآت، لكافة الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة، وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول أيدي العمال بأماكن العمل، والسكن، ووسائل نقل العمال، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك توفير أقنعة تنفس ذات الاستخدام لمرة واحدة، فضلاً عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن، بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس، واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين، وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي، إلا في حالات الضرورة.

وبينت أنها أرسلت خلال الشهر الماضي، تعميماً إلى المنشآت المسجلة لديها، تطالبها بوضع الخطط لضمان استمرارية الأعمال، وجاهزية الموارد البشرية والاستراتيجيات البديلة في هذه المنشآت، في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة منها، موضحة أن التعميم تضمن تعليمات إرشادية حول فيروس «كورونا» المستجد، واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من انتشاره، وذلك بهدف شرحها للعمالة، وخصوصاً محدودة المهارة، من قبل المعنيين في المنشآت.

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