"كهرباء دبي" 248 ألف مستخدم للخدمات الإلكترونية والذكية بزيادة 11 %

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن إجمالي عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية والذكية لديها، بلغ حالياً 248 ألف مستخدم، في حين بلغ إجمالي عدد المستخدمين الجدد للخدمات المذكورة خلال الربع الأول من العام الجاري، 25 ألف مستخدم، بنسبة زيادة تبلغ نحو 11 %.

وقال محمد صالح المدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ «البيان»: «إن عدد بلاغات طوارئ الكهرباء، بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري، 3 آلاف و38 بلاغاً، تم التعامل معها كلها وحلها بنسبة 100 %، منها 2727 بلاغاً تم التعامل معه ضمن الوقت المستهدف للاستجابة، والذي يبلغ 3 ساعات ونصف الساعة، بنسبة 90 % من إجمالي عدد البلاغات.

وأضاف: «بالنسبة لقطاع المياه، فإن إجمالي عدد بلاغات الطوارئ خلال نفس الفترة من العام الماضي، كان 18 ألفاً و20 بلاغاً، لافتاً إلى أنه تم التعامل معها كلها، وحلها بنسبة 100 %، منها 72 % تم التعامل معه ضمن الوقت المستهدف للاستجابة، والذي يبلغ 5 ساعات ونصف الساعة».

وتوفر الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عدة قنوات إلكترونية وذكية لإنجاز المتعاملين خدماتهم، من بينها: التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، وغيرها من القنوات، وتحرص الهيئة على تقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء، لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها، وترشيد استخدام الكهرباء والماء، بما يعزز التنمية المستدامة. وتقوم بتقديم خدماتها، ووفقاً لأعلى معايير خدمة المتعاملين، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم بأسهل وأسرع الطرق، بما يعزز رفع مستوى رضا المتعامل، وحتى يكون إضافة حقيقية لجهود الهيئة الحثيثة في مجال تحسين المستوى النوعي لخدماتها.

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