إطلاق «حياة» لتعزيز الصحة النفسية لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برنامج المساندة النفسية والمعنوية لموظفي الحكومة الاتحادية «حياة»، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية للموظفين، ومساعدتهم، بمساندة المختصين والمستشارين في الشركات الرائدة على مستوى الدولة.

وقال الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لـ «البيان»: «إن الحاجة إلى مثل هذا البرنامج، تبرز الآن أكثر من أي وقت مضى، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وما قد يترتب عليها من ضغوطات وتحديات نفسية وصحية واجتماعية، ناتجة عن القلق والضغوطات. ودعا موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، إلى استثمار برنامج «حياة»، والاستفادة من الاستشارات المجانية التي يقدمها لهم، سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني، أو الهاتف، مع توفر كافة ضمانات الحفاظ على الخصوصية، وسرية البيانات.

دعم

ومن جانبها، أوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن: «الهيئة أطلقت برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لموظفي الحكومة الاتحادية «حياة»، بالتعاون مع شركة «life works»، المتخصصة بتقديم الاستشارات والدعم في مجال الصحة النفسية.

تحديات

وقالت: «يهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة والإنتاجية، من خلال الحد من تحديات العمل والتحديات الحياتية، ورفع مستويات جودة الحياة في بيئة العمل، والرفاه الوظيفي على مستوى الحكومة الاتحادية، وبالتالي، تحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية للموظفين».

محاور

وذكرت أن البرنامج يرتكز على محاور عدة، أبرزها: «تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة النفسية للموظفين، والتأكيد على قيم المواءمة بين الأهداف المؤسسية والوظيفية من جهة، والطموحات الشخصية من جهة أخرى، والموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية، مع ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الموظفين، وخلق التوازن المطلوب لديهم، فكرياً وجسدياً وعاطفياً».

إنتاجية

وأضافت: «نسعى أيضاً من خلال البرنامج، إلى بناء علاقات قوية بين الموظفين، وتعزيز روح الفريق الواحد، وروح الولاء المؤسسي، والاندماج والمشاركة، وكذلك بناء الثقة المتبادلة بين الموظفين والمؤسسات، ورفع مستويات الإنتاجية».

وبدورها، شرحت سلوى عبد الله عبد المنعم مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، آلية عمل البرنامج، بحيث يمكن لموظف الحكومة الاتحادية، التواصل مع الشركة، وطلب الدعم والمشورة النفسية والمعنوية، عبر إحدى قنوات التواصل المعتمدة، وهي: «البريد الإلكتروني FAHR@lifework.ae، أو الرقم المجاني 800543396757، أو من خلال «الواتس آب»، عبر الرقم 939 6126 052.

وفي حال تواصل الموظف مع شركة «life works»، عبر الخط الساخن أو «الواتس آب»، يتم تقييم الحالة، ومن ثم تقديم الاقتراحات التي تساعد في تجاوز الأزمة أو المشكلة، أو التنسيق لإجراء مكالمة مع المعالج النفسي، في الوقت الذي يختاره الموظف، ليقدم له المشورة، ومن ثم يستمر التواصل بينهما، للوقوف على النتائج المتحققة.

وأما إذا تم اعتماد البريد الإلكتروني كآلية للتواصل وطلب الدعم، يرسل الموظف رسالة يصف فيها المشكلة أو الحالة، ليرد عليه المعالج النفسي، ويقدم له النصائح مباشرة، أو يطلب منه معلومات إضافية، ليراجع الحالة، ويقرر إذا كان هناك حاجة لعقد جلسات حوارية، ومن ثم تقديم النصائح والإرشادات والمواد المقروءة والمرئية، التي من شأنها المساعدة في الحد من المشكلة أو التخلص منها.

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