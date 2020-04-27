«إسلامية دبي» تطلق «ويستفتونك عن بعد»

المصدر: دبي – البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برنامج «ويستفتونك عن بعد»، وذلك في إطار عمل الدائرة في ظل الظروف الاستثنائية خلال شهر رمضان المبارك، حسب الوضع الراهن ووفق الإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية بالتباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس كوفيد 19، وإيماناً من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان أولاً، والتي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وقال طارق العمادي رئيس قسم الإفتاء بالدائرة، إن برنامج «ويستفتونك عن بعد» في رمضان برنامج يجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعاً في شهر رمضان، بشكل مبسط ويتيح وصول الباحثين عن المعلومات الفقهية الخاصة بمسائل الصيام وأحكامه لتعزيز الوعي الديني لأكبر شريحة من المستفيدين، ويكون ذلك من خلال منصة مواقع التواصل الاجتماعي وبمدة لا تتجاوز الدقيقة لكل حلقة.

وأوضح أنه تم هيكلة مناوبات الخط المجاني للإفتاء (800600) بحيث نستقبل عليه المكالمات من 8 صباحاً إلى 8 مساءً وباللغات العربية والإنجليزية والأردية وتقسيمها إلى 4 مناوبات طوال الشهر، وتم تغيير آلية تحويل المكالمات لتشمل جميع المفتين بدلاً من الرد بالتناوب، إضافة إلى توزيع هواتف وشرائح بيانات للمفتين لتعمل الإدارة بأقصى طاقة استيعابية لتسريع آلية الإجابة على الفتاوى الرسمية بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء.

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