«مدى» تطلق التحدي الرمضاني لإنقاذ مليون شخص من العمى النهري

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق اليوم حملة مدى لشهر رمضان الفضيل التي تشرك أفراد المجتمع في تعزيز الوعي بداء العمى النهري، وجمع التبرعات من أجل إنقاذ مليون شخص من العمى النهري خلال الشهر الكريم. وتم إطلاق حملة مدى في وقت سابق من العام الجاري لجمع التبرعات بهدف القضاء على العمى النهري الذي يعد أحد الأمراض المدارية المهملة.. ويصيب المرض ضحاياه بالعمى إذا تُرِك بلا علاج، ويصيب أكثر السكان فقراً، ويحرمهم فرص التعليم والعمل ويتركهم وعائلاتهم أسرى حلقات الفقر.

وتم إطلاق حملة مدى في فبراير الماضي بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، وبدعم من مجموعة من الشركاء المؤسسين تضم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وطيران الاتحاد ومجموعة اللولو العالمية، ومجموعة من الشركاء الداعمين.. ويسلط شعار الحملة «تبرع بدرهمين، وأنقذ عينين» الضوء على إمكانية توفير الدواء والعلاج لحماية شخص واحد من العمى النهري بمجرد التبرع بدرهمين.

وسيحظى التحدي الرمضاني بدعم من الشركاء القائمين، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الإعلاميين الرئيسيين والشخصيات العامة البارزة. وتطلق الحملة التي ستستمر طوال شهر رمضان الفضيل تحدياً بسيطاً مكوناً من ثلاث خطوات: أولاً، تدعو أفراد المجتمع للتبرع من خلال إرسال رسائل نصية بكلمة GIVE إلى 2424 أو عبر الإنترنت على موقع reachtheend.org، تم تدعوهم لنشر صورهم الذاتية حاملين علامة النصر في إشارة إلى النصر على العمى النهري. وأخيراً، تدعو الحملة المشاركين إلى تشجيع أصدقائهم وأسرهم على المشاركة في الحملة من خلال عمل إشارة لهم عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وناشدت الحملة أفراد المجتمع للتعبير عن دعمهم بأساليب مبتكرة عبر منصات تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات.

وقال نصار عبد الرؤوف المبارك المدير التنفيذي لحملة مدى: نقتدي بقيادتنا الرشيدة التي لطالما آمنت أن قضايا الصحة العالمية تؤثر على الجميع، وهو الأمر الذي أكده انتشار فيروس «كورونا» المستجد. ويتعين علينا مواصلة الجهود لاستئصال الأمراض التي تؤثر على أكثر سكان العالم فقراً وضعفاً، مثل العمى النهري. وفي شهر رمضان المبارك ندعو الجميع للتضامن والمشاركة مع الحملة، حيث بوسعهم المشاركة والتبرع للحملة من بيوتهم أثناء التزامهم بالإجراءات الاحترازية القائمة، من أجل مد يد العون لأكثر سكان العالم فقراً وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للملايين من البشر.

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