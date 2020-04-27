10895 مشاركاً في أسبوع السلامة الغذائية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

بلغ عدد المشاركين في أسبوع السلامة الغذائية، المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم، 10 آلاف و895 مشاركاً، وذلك بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الأغذية وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل التوعية بمجال السلامة الغذائية من خلال مجموعة من الورش التدريبية التي أتاحتها الوزارة السبت الماضي عبر منصة learning curve للتدريب عن بُعد.

ولاقت ورشة العادات الغذائية في رمضان إقبالاً من المشاركين، ووصل عددهم إلى 4141 شخصاً، فيما سجلت ورشة الوعي بالمخاطر لضمان سلامة الأغذية حضور 3184 شخصاً، أما ورشة تقديم غذاء صحي ومتوازن للأبناء، فقد سجلت 3570 شخصاً.

وتولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغاً بمجال سلامة الغذاء من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة التوعوية لأفراد المجتمع حول سلامة الأغذية للتحول نحو اتجاهات سلامة الغذاء، وطرح مجموعة من النصائح حول سلامة الأغذية بهدف نشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على جوانب في مجال الاهتمام بالصحة الغذائية.

وطرح أسبوع السلامة الغذائية عدة ورش تدريبية منها: العادات الغذائية في رمضان، والسلوكيات الغــذائية الشائـعة وما نحتاج معرفته عن المنتج الغذائي، فيما دارت محاور الورشة الثانية التي جاءت بعنوان الوعي بالمخاطر لضمان سلامة الأغذية حول فهم السلامة الغذائية ومخاطر الغذاء المختلفة.

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