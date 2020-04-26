محمد بن راشد: كل التحية لمن ساهم معنا في تخفيف آثار الجائحة

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التحية إلى المؤسسات والشركات والمتطوعين والأفراد ولجميع من ساهم في تخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال، بنك دبي الإسلامي، وشركة إعمار، وجمعية بيت الخير، ودار البر، ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية، و12 ألف متطوع، وغيرهم الكثير".

مؤكداً سموه أن المكسب الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الإنسانية النبيلة.

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