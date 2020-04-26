العبيدلي : رغم كورونا سنبني مستقبلا أخضرا

المصدر: دبي- شيرين فاروق

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يحتفل به العالم في السادس والعشرين من ابريل من كل عام ، دعا الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الامارات للملكية الفكرية للتفاؤل والتحلي بالروح الايجابية وعدم الاستسلام للظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم اجمع، والى مواصلة الابتكار والابداع والعمل من اجل بناء مستقبل اخضر مشرق لعالم يعمه السلام ويتمتع اهله بالصحة والسلامة ، مضيفا ان محاربة الكورونا ليست امرا مستحيلا في ظل التعاون الدولي لمكافحته.

وذكر الدكتور العبيدلي ان قرار احتفال جمعية الامارات للملكية الفكرية باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام دون تنظيم اية انشطة مباشرة مع الجمهور يأتي تماشيا مع توجهات المنظمة العالمية للملكية الفكرية" والتي اصدرت نشرة بمناسة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية التي يصادف يوم 26ابريل من كل عام تحت شعار " لنبتكر من أجل مستقبل أخضر" اشارات ذكرت فيها انه " في ضوء جائحة كورونا، والحاجة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لن تنظم الويبو أية تظاهرات مادية، وتشجّع الأوساط المعنية باليوم العالمي للملكية الفكرية على تحويل الاحتفالات إلى القنوات الافتراضية، وبالنظر إلى العدد الكبير لتظاهرات اليوم العالمي، مشيرا الى ان الحملة العالمية للملكية الفكرية لعام 2020 وضعت الابتكار- وحقوق الملكية الفكرية التي تدعمه - في قلب الجهود المبذولة لتشكيل مستقبل أخضر. وتستكشف كيف يمكن لنظام الملكية الفكرية المتوازن ىالقوي ان يدعم ظهور اقتصاد اخضر يعدل لصالح انظمة دعم حياة الارض.

واكد الدكنور العبيدلي ان دولة الامارات تبنت العديد من المشاريع والمبادرات من اجل مستقبل اخضر كمشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد لآل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع مدينة مصدر في ابو ظبي كمدينة صديقة للبيئة ووضع مواصفات المباني الخضراء الالزامية في دبي وابو ظبي الى جانب مشاريع استخلاص الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 ومشاريع الحد من حرق النفط والعاز استخدام الوقود النظيف الديزل الاخضر ومشروعها الطموح في بنشاء مدينة سكنية في المريخ في العام 2117

واشار الدكتور العبيدلي الى ان جمعية الامارات للملكية الفكرية نظمت العديد من الانشطة عن بعد التي تدعم جهود الابتكار والابداع في مخلتف المجالات دون تعريض سلامة المشاركين للخطر فقد عقدت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ملتقى "لنبتكر من اجل مستقبل اخضر" عن بعد برئاسة رئيس الجمعية ومشاركة نخبة من المتخصصين في حقوق الملكية الفكرية من الامارات والاردن وجامعة الدول العربية.

كما عقد الدكتور عبد الرحمن المعيني امين السر العام لجمعية الامارات للملكية الفكرية ورشة حول " الابتكار من اجل مستقبل اخضر" ورشة اخرى عن بعد في وقت سابق لطلاب جامعة عجمان حول " حماية المصنفات الفكرية والادبية"

ونظم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية ملتقى سياسات استباقية للمكية الفكرية لمواجهة جائحة كوفيد 19 عبر تطبيق زووم.

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