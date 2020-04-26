الإمارات تجري أكثر من 35 ألف فحص وتعلن تسجيل 536 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و المخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين و مقيمين و باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم الإعلان عن 91 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

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