"مختبرات ثومبي" تبدأ بإجراء فحص كورونا في دبي والمناطق الشمالية

المصدر: عجمان – البيان

بدأت مختبرات ثومبي، أكبر شبكة مختبرات تشخيصية خاصة معتمدة من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض ( CAP ) في المنطقة والتي تتبع مجموعة ثومبي، الفحص والكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 بموافقة وتحت رقابة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات (MOHAP) ، ما يزيد من عدد مرافق اختبار فيروس الكورونا في الدولة. وتتواجد مراكز أخذ العينات في جميع مستشفيات وعيادات ثومبي في دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة ،خلال الفترة من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وقال ناصر برويز مدير مختبرات ثومبي انه للاستفادة من هذه الخدمة وإجراء الفحص فيمكن للشخص الذهاب مباشرة لأحد مراكز أخذ العينات المذكورة أو عن طريق حجز موعد بالاتصال بمراكز أخذ العينات المعنية سواء في المستشفيات أو في العيادات ، أو عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء في مختبرات ثومبي: 04 6030555، 0566806455 (واتس أب). وعلى من يريد إجراء الفحص إحضار هويته الإماراتية سارية التاريخ ، كما أنه يتم اجراء الفحص بطريقة RT PCRوالموافق عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة - ويتم إرسال النتائج فور صدورها عبر الإنترنت .

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من الدول الرائدة في العالم من حيث عدد الاختبارات التشخيصية التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا المستجد . وقد أقرت منظمة الصحة العالمية بالفعل بوضع الإمارات كدولة لديها أكبر عدد من الفحوصات للفرد الواحد.، وتعد مستشفيات ومختبرات ثومبي من المشاركين النشطين في معركة الإمارات ضد هذا الوباء العالمي.

وأضاف برويز أن الانسانية تواجه تحديا غير مسبوق مع وباء كورونا المستجد ، وفي حربنا ضد فيروس كورونا كوفيد-19 ، تلعب الفحوصات المختبرية دوراً مهماً جداً، ونحن في مختبرات ثومبي نلتزم بالعمل في مقدمة هذه الحرب. ومختبرات ثومبي المعروفة بنتائجها السريعة والدقيقة سوف تسعى بدؤب على اصدار نتائج ذات دقة وجودة عمل عالية لشعب دولة الإمارات ، مبينا أن شبكة مختبرات ثومبي هي أول شبكة مختبرات تشخيصية في المنطقة والتي تعمل كلياً بشكل آلي مع وجود أحدث الاجهزة والمعدات والفنيين والمهنيين المؤهلين والمعتمدين من قبل الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP) ، وتقدم مختبرات ثومبي أكثر من 1500 فحص روتيني وخاص ، مع عدد من باقات الفحص الصحي بأسعار معقولة للجميع، كما أنها توفر تقارير سريعة عن طريق الإنترنت .

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