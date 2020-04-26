طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تتعافى من كوفيد-19 في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تكن لين البالغة من العمر سبع سنوات تدري ما كانت تقاتله منذ أكثر من أسبوع. تم إدخال الفتاة الصغيرة إلى المستشفى في 14 أبريل بعد أن عانت من حمى عالية وسعال شديد وضيق في التنفس. أخبر والداها الطبيب أن الطفلة ظهرت عليها علامات الوهن قبل نحو ثلاثة أيام.

قام الطبيب الذي عالج الطفلة في مستشفى برجيل، أبوظبي، بأخذ مسحات الأنف والحلق بسرعة وأرسلها لإجراء فحص لفيروس كورونا. كما هو مشتبه فيه، كانت نتيجة فحصها إيجابيًا لكوفيد-19.

بعد الخضوع للعلاج لأكثر من أسبوع، تعافت لين الآن بشكل كامل. هي واحدة من الأصغر في الإمارات التي تفوز في المعركة ضد كوفيد-19 القاتل. خرجت لين من المستشفى التي كسبت قلوب جميع الموظفين في المستشفى الذين قدموا لها التصفيق الحار.

قالت البروفيسورة نشوى بهاء الدين، طبيبة أطفال في مستشفى برجيل للرعاية الصحية، إنها سعيدة للغاية لتعافي الطفلة خلال وقت قصير. "كنت قلقة للغاية بشأنها. تبلغ لين من العمر فقط سبعة سنوات. لم تكن تعلم ما تعاني منه. حاولت أن أشرح لها أن كوفيد-19 هو مجرد عدوى فيروسية، عدو يجب محاربته، لكني لست متأكدةً مما إذا كانت قد فهمت تماما ما قلت لها، لكنها كانت متعاونة للغاية وامتثلت لكافة تعليماتنا. واجهت الطفلة ضيق تنفس في وقت الدخول، لكن علامات التعافي بدأت تظهر عليها في وقت قصير. لحسن الحظ، لقد تعافت بالكامل الآن ".

جاءت الأخبار عن نتيجة الفحوصات لعائلة لين صادمة. "لقد ذهلنا. لست متأكدة كيف أصيبت بالفيروس. قالت بتول دياد، والدة الطفلة: "لم تظهر أي أعراض على أحد منا في العائلة، وبقيت مع طفلتي أرتدي معدات الوقاية الشخصية. لم يُسمح لأي شخص آخر بدخول الغرفة باستثناء الممرضات والأطباء. لقد كانت فترة صعبة".

وفي الوقت نفسه، جاءت نتائج أفراد الأسرة الآخرين سلبية مما أحدث الكثير من الراحة للجميع. اعتادت هيئات المستشفى على أخذ عينات من بتول كل أربعة أيام لإجراء فحص كوفيد حيث كانت هناك فرصة لإصابتها. لكن كل نتائجها كانت سلبية.

لدى مغادرتها إلى منزلها بعد أسبوع، قالت لين إنها سعيدة وطلبت من أصدقائها البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالمرض. قدمت لها الدكتورة نشوى علبة من الشوكولاتة. غادرت المستشفى بابتسامة عريضة على وجهها، ومسكت بوالدتها بيدها اليسرى بينما قام جميع الموظفين في المستشفى بالتصفيق لها، ولوحت بيدها لهم، وعند الخروج من المدخل الرئيسي، استدارت، وأعطت د. نشوى قبلة عن بعد.

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