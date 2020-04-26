"معاً نحن بخير" يقدم عربات كهربائية لمراكز المسح الوطني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

قام برنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، باستئجار ثماني عربات جولف كهربائية من المساهمات المالية الواردة للبرنامج، وتسليمها إلى أربعة مراكز مسح لفحص الكورونا موزعة بين أبوظبي والعين.

وجاءت هذه المساهمة استجابةً لطلب شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لتزويد العاملين في الصفوف الأولى في مجال الرعاية الصحية بوسائل تسهل حركتهم داخل مراكز المسح، وقامت الهيئة بتحديد المواصفات المطلوبة ومطابقتها، وتسليم العربات إلى المواقع.

وساهمت شركة "إف جي إف" لسحب وحمل المركبات، بتنظيم نقل عربات الجولف مجانًا من منتجع قصر السراب بإدارة أنانتارا في المنطقة الغربية إلى مراكز المسح في الوثبة والباهية والهيلي وعشارج.

ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وحتى الآن، تم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي، وكذلك تقديم مساعدات للأسر في مجال التعليم.

من جانبه صرح السيد فارس المزروعي مالك شركة "إف جي إف" لسحب وحمل المركبات: "إن مساهمتنا في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها بنقل عربات الجولف المخصصة للكادر الطبي وتوزيعها على المواقع المختلفه في إمارة أبوظبي بواسطة مركبات شركة "إف جي إف" بشكل مجاني بالكامل لصالح برنامج "معاً نحن بخير" ما هي إلا واجب وطني ومسؤولية مجتمعية في هذا الوقت الصعب الذي يجب أن نتكاتف فيه لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية، وأشكر الجهود المبذولة من مختلف القطاعات في الدولة، وأناشد كل أفراد المجتمع ليكونوا يداً واحدة في ظل التحديات الراهنة"

يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.

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