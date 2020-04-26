طلبة الصفوف من 1 حتى 3 يخضعون لاختبار تكويني فقط في العلوم

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة تقييم اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، عن بعد لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، وذلك في سبع مواد، هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واعتمدت الوزارة مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، في امتحانات نهاية العام.



وأصدرت الوزارة دليلا لكل مادة دراسية يوضح طرق وآلة التقييم عن بعد، سواء للاختبارات القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بعد وتطبيقهم للأنشطة المصاحبة، وحصلت "البيان" على نسخه منها، وتضمن الدليل ان اختبار مادة الدراسات الاجتماعية و التربية و الوطنية لنهاية العام يقتصر فقط على طلبة الثاني عشر.



أما للصفوف من الأول إلى الحادي عشر بجميع المسارات، سوف تعتمد نتيجة الاختبار التكويني للمادة في هذه الصفوف، والتي تتضمن الاختبار القصير والمهمات الأدائية والكتابية للطالب، بحيث يُعد المعلم الاختبار القصير مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، مستخدماً منصة LMS، ويطبق الاختبار مرتين خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد أسئلة الاختبار الواحد على 10 مفردات، وتكون مدته 20 دقيقة.



أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يخضعون لاختبار تكويني بالضوابط نفسها، واختبار نهائي يكون مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويعتمد على نماذج متكافئة، وعدد الأسئلة فيه لا يزيد على 25 مفردةً، وزمن الإجابة لا يزيد على 30 دقيقة، و أشار الدليل الي ان الاختبار الختامي في مادة العلوم سيطبق على الطلبة من الصف الرابع حتى الثاني عشر، اما الصفوف من الأول حتى الثالث تعتمد الاختبار تكويني.



وحددت الوزارة تسعة ضوابط للاختبار النهائي وهي ان يقيس نواتج التعلم المباشر، وينفذ في نهاية الفصل الدراسي، وان تأتي الأسئلة موضوعية، وان يتراوح عدد الأسئلة بين 20 و 25 في مختلف المواد، واعدد ثلاث نماذج مختلفة ومتكافئة للامتحان الواحد، وان لا يزيد عن 30 دقيقة، وان يكون الامتحان مركزى، وترصد درجة التقييم 100 درجة.



وتهدف هذه الأدلة الي ان تكون خارطة توضيحية للمدارس والمعلمين بكيفية التعامل مع تقييم الطلبة عن بعد، حيث من المقرر ان يخضع الطلبة للاختبار التكويني قريبا.



وتمثلت الضوابط في أهمية استخدام منصة LMS، وبناء التقييم من قبل المعلم، وعدد مرات تطبيقه تراوح بين اثنتين وأربع مرات خلال الفصل الدراسي، ولا يزيد عدد الأسئلة على 10 مفردات في كل مرة، ويمكن إعادة الاختبار للطالب بسبب الغياب، ويكون زمن الاختبار 20 دقيقة، فيما التقييم الختامي فإن ضوابطه وإجراءاته هي أنه يُبنى مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويستخدم أنظمة الاختبارات المركزية ويعتمد على نماذج متكافئة، ولا يزيد عدد مرات التطبيق على ثلاث حسب خصوصية المقرر الدراسي، وأن يكون عدد الأسئلة 20 مفردة (جزئية) في اختبارات جميع المواد لعدد من الصفوف، و25 مفردة في اختبارات صفوف أخرى، إضافة إلى أن زمن الإجابة يكون 30 دقيقة للصفوف كافة، ما عدا الصف الثاني عشر فلا يزيد زمن الإجابة في اختبار مادة الفيزياء لطلبته على 60 دقيقة.



وأكد الدليل ان الاختبار الختامي سيكون مركزياً على نظام سويفت، وسوف يحدد موعده لاحقاً، ويقيس نواتج التعلم المباشر لدى الطلبة، وتكون الأسئلة موضوعية، مع إعداد ثلاث للاختبار الواحد، بحيث تكون جميع النماذج مختلفة ومتكافئة، ودرجة الاختبار 100 درجة.



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