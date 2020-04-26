«إسلامية دبي» تنظم دروساً رمضانية عن بعد

المصدر: دبي – البيان

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سلسلة من الدروس والمحاضرات الدينية عن بعد خلال شهر رمضان الفضيل نظراً للوضع الحالي والإجراءات الاحترازية وتنفيذاً للقرارات الحكومية الرامية بالتباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس كورونا، وإيماناً من الدائرة بالحفاظ على صحة الإنسان التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وقال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية إن الدائرة اعتادت إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي، ما كان له صدى واسع النطاق في السنوات السابقة، ولكن ستكون هذه المرة تقام العديد من المحاضرات والدروس الدينية والفعاليات عن بعد من الجمهور.

وأضاف إن محاضرات رمضان 2020 لا تقتصر على اللغة العربية فقط بل هناك جدول للمحاضرات باللغة الانجليزية.