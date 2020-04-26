استطلاع «البيان».. المحاضرات الدينية عن بعد تعزز الالتزام بالحجر المنزلي

المصدر: دبي - البيان

أكد المستجيبون لاستطلاع البيان الأسبوعي، أن المحاضرات الدينية عن بعد في شهر رمضان المبارك، تسهم في تعزيز الالتزام بالحجر المنزلي، حسبما أظهر ذلك متوسط نتائج المشاركين عبر موقع «البيان الإلكتروني»، وحساب «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأجاب 75 % من المستطلعة آراؤهم عبر موقع «البيان الإلكتروني»، أن المحاضرات الدينية عن بعد في شهر رمضان المبارك، تسهم في تعزيز الالتزام بالحجر المنزلي، فيما أجاب 25 % منهم، أنها تسهم في نشر الوعي الديني.

وعبر حساب «البيان» في «تويتر»، أكد 60 % أن المحاضرات الرمضانية عن بعد، تسهم في نشر الوعي الديني، في حين رأى 40 % منهم أن المحاضرات عن بعد في شهر رمضان، تسهم في تعزيز الالتزام بالحجر المنزلي.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قد قررت تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة في الدولة، مؤقتاً، حرصاً على صحة المجتمع.

ويأتي القرار تطبيقاً للإجراءات التي اتخذتها الإمارات في مواجهة فيروس «كورونا».

كما تقرر الشهر الجاري، تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة بدولة الإمارات، حتى إشعار آخر.

وكانت المساجد تفتح أبوابها طوال الشهر الفضيل في صلوات الفريضة والتراويح، والمحاضرات الدينية التي تعقب الصلوات إلا أن هذا العام كان مختلفاً، في ظل الجائحة التي ضربت العالم «كورونا».