120 مليوناً من بنك دبي الإسلامي لصندوق التضامن المجتمعي في أكبر مساهمة منذ إطلاقه

المصدر: دبي - البيان

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بشأن وضع القطاع الصحي وسلامة وتأمين المجتمع في صدارة الأولويات، أعلن بنك دبي الإسلامي انضمامه إلى مبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19»، والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من تبعات فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بمساهمة مالية قيمتها 120 مليون درهم، لصالح الصندوق.

وتماشياً مع قيم البنك وتأكيداً لالتزامه تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني، تأتي مساهمة بنك دبي الإسلامي، وهي الأكبر من نوعها منذ إطلاق الصندوق، لتعزز مبدأ التضامن المجتمعي في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية والمجتمعية الراهنة جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وأكد معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، أن مساهمة البنك تجسد قيم العطاء والتعاون والتكاتف من أجل الإنسانية في إطار حرص البنك الدائم على الوجود الفعّال والمؤثر في جميع مبادرات دبي الوطنية الإنسانية، آملاً أن تسفر مساهمة البنك في دعم احتياجات النظام الصحي في الإمارة وكذلك دعم العائلات والأعمال والمنشآت المتضرّرة من جراء هذه الأزمة العالمية.

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