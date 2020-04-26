توزيع كمامات وقفّازات على ممارسي الرياضة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار من «أجل سلامتكم» تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي وحثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة حالياً للوقاية من جائحة كورونا.

وكانت الدوريات الميدانية رصدت عدداً من الأشخاص يمارسون الرياضة في الفترات المسموح بها قبل بدء التعقيم الوطني غير أنهم لم يكونوا ملتزمين بلبس الكمامات والقفازات. وأوضح الرائد ناصر بن بدوة الدرمكي مدير فرع الضبط المروري أن التوزيع تم في شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد والكورنيش .